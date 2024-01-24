Весной состоится испытательный полет сверхзвукового самолёта НАСА над населенными пунктами США.

На церемонии в Палмдейле, Калифорния, 12 января Lockheed Martin Skunk Works представила X-59, уникальный экспериментальный сверхзвуковой самолет, предназначенный для подавления звукового удара.

Как отмечается в пресс-релизе компании, демонстрация нового самолета “представляет собой важную веху в многолетнем пути Lockheed Martin и НАСА по решению одной из самых сложных проблем сверхзвуковых полетов – звукового удара”.

На церемонии показа нового сверхзвукового самолета присутствовали представители Lockheed Martin, НАСА и правительства. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на сайте NASA.

Самолет завершит наземные испытания, включая испытания на запуск двигателя и руление, прежде чем состоится его первый полет в мае этого года. После того как самолет пройдет первоначальные летные испытания, он перейдет к этапу акустических испытаний, который будет включать полеты над населенными пунктами.

Этим занимается центр миссии НАСА Quesst, целью которой является предоставление данных, которые помогут регулирующим органам пересмотреть правила, запрещающие коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей. В течение 50 лет США и другие страны запрещают такие полеты из-за беспокойства, вызванного громким звуковым ударом. Полеты над сушей сократят время коммерческих рейсов вдвое по сравнению с сегодняшним, изменив возможности путешествий для людей во всем мире.

Ожидается, что X-59 будет летать со скоростью, в 1,4 раза превышающей скорость звука, или 925 миль в час (почти 1500 км/час). Его конструкция, форма и технологии позволят самолету достигать таких скоростей, производя при этом более тихий звуковой удар. Тонкий, конусообразный нос X-59 составляет почти треть его длины и разрушает ударные волны, которые обычно приводят к тому, что сверхзвуковой самолет вызывает звуковой удар.

Благодаря такой конфигурации кабина расположена почти посередине длины самолета и не имеет обращенного вперед окна. Вместо этого команда Quesst разработала систему eXternal Vision — серию камер высокого разрешения, подающих сигнал на монитор 4K в кабине.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship