Украинская пара из Северной Каролины арестована по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Агенты Налогового департамента Южной Каролины арестовали супружескую пару из Северной Каролины, обвинив их по двум пунктам в уклонении от уплаты налогов и по двум пунктам в уплате налога.

Сообщается, что 46-летняя Наталья Сокил из Триона, Северная Каролина, была владельцем и оператором ESF Management, ведущей бизнес как European Market LLC в округе Спартанбург. У специализированного продуктового магазина было несколько магазинов и в других округах северной части штата. Андрей Сокол, 54 года, из Триона, Северная Каролина, в период расследования работал и проживал в Спартанбурге.

В 2017 и 2018 годах пара подала совместные декларации по индивидуальному подоходному налогу, но не включила доход от ее бизнеса в размере 2 707 322 долларов. Пара задолжала 19 010 долларов государственных налогов за 2017 и 2018 налоговые годы. Они также не подали декларации за 2019 и 2020 налоговые годы, в ходе которых расследование показало, что их налогооблагаемый доход составил 1,4 миллиона долларов. Они должны уплатить государственные налоги в размере 29 409 долларов за налоговые годы 2019 и 2020.

Наталье Сокол также предъявили обвинения по двум пунктам в деятельности без лицензии на розничную торговлю. В ордерах утверждается, что агенты приобрели товары в двух магазинах Inman в январе 2021 года, и с них был удержан налог с продаж, хотя у предприятия не было действующей лицензии. Ранее Сокил была осуждена за работу без лицензии на розничную торговлю в Лексингтоне, Южная Каролина, в 2021 году.

В случае признания виновным каждому обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и/или штраф в размере до 10 000 долларов плюс судебные издержки по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов; и 1 год и/или штраф в размере до 10 000 долларов США за каждый пункт обвинения в непредставлении документов, а также судебные издержки. Наталье Сокол грозит максимальное наказание в виде 30 дней тюремного заключения и/или штраф в размере 200 долларов плюс судебные издержки по каждому пункту обвинения в работе без лицензии на розничную торговлю. Оба обвиняемых содержатся в центре заключения округа Спартанбург в ожидании слушания дела об залоге.

“Славянский Сакраменто” ранее сообщал о продолжительной битве семьи Сокил со службой по надзору над детьми, представители которой обвинили родителей в халатном отношении в их воспитании.