У многодетной семьи Андрея и Наталия Сокил из Южной Каролины снова отобрали детей. В этот раз Служба защиты детей штата лишила дома 10-летнюю Софию и ее сестру Лиану.

«Я хочу поделиться печальными новостями. Сегодня двух моих дочерей снова отняли у нас, потому что я отказался идти на судебное интервью. Сотрудники DSS снова лгали и пытались что-то выдумывать, и я сказал им, что не хочу, чтобы они опять травмировали моих детей. София уже проходила интервью во время нашего второго процесса. Они ничего не нашли, только травмировали мою дочь. Когда я не позволил им сделать это во второй раз, они пошли в суд и забрали двух моих девочек по судебному приказу», – сообщила мать многодетного семейства из Южной Каролины.

Напомним, что семьи Сокил продолжительное время ведет тяжбы с службой по надзору над детьми (DSS), представители которой обвиняют родителей в халатном отношении в их воспитании.

«Эту систему нужно реформировать. Она насквозь коррумпирована, – взывает к общественности Наталия Сокил. – Я нуждаюсь в вашей поддержке! То же самое может случиться с любым из вас. Они делают все возможное для того, чтобы разрушить мою семью. Дети кричали и не хотели идти. DSS было все равно, они делают то, что хотят. Они не помогают семьям, им интересуют только деньги. Мы любим вас, Лиана и София, и будем бороться за то, чтобы вы вернулись домой, даже если нам придется пойти в Белый дом!»

Ранее семья Сокил обращалась со своей проблемой к президенту США Дональду Трампу.