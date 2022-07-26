Пенсионная система госслужащих Калифорнии все еще держит инвестиции в России

Когда Россия вторглась в Украину в феврале этого года, Калифорнийские законодатели обратились к двум гигантским пенсионным системам штата, CalPERS и CalSTRS, с просьбой наказать страну-агрессора, призывая фонды продать российские активы.

И вот почти пять месяцев спустя, как сообщает The Sacramento Bee, Пенсионная система государственных служащих Калифорнии по-прежнему удерживает все свои государственные и частные инвестиции в России.

Генеральный директор CalPERS Марси Фрост ответила изданию по электронной почте, что возможна продажа частных активов, но пенсионной системе было трудно найти покупателей.

“Это было сложно, учитывая, что деловая активность заморожена и нет покупателей на активы, которые быстро теряют свою денежную стоимость,” — сообщила Фрост. “Тем не менее, CalPERS будет продолжать делать все возможное, чтобы поддержать украинский народ и защитить долгосрочные интересы наших членов.”

Так же, как пишет The Sacramento Bee, административный совет CalPERS не предпринял официальных действий по выходу из России и выступил против предложения Сената штата, которое предписывало бы ему это сделать.

Губернатор Гэвин Ньюсом призвал CalPERS и CalSTRS использовать глобальный инвестиционный портфель Калифорнии, чтобы наказать Россию в письме от 28 февраля. К 2 марта, когда президент совета CalPERS Тереза ​​Тейлор ответила Ньюсому, государственные и частные инвестиции CalPERS в России составили в общей сложности около 765 миллионов долларов. Это составляет около пятой части одного процента инвестиционного фонда CalPERS.