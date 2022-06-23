Финляндия готова воевать с Россией 

Как заявил в интервью командующий вооруженными силами Финляндии Тимо Кивинен, Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России, создала значительный арсенал оружия и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет. А самое главное, финны будут мотивированы воевать.

«Самая важная линия обороны находится между нашими ушами, что доказывает война на Украине в настоящий момент», — передает его слова Reuters.

Согласно опросу, проведенному 18 мая министерством обороны, примерно 82% респондентов готовы участвовать в национальной обороне, если Финляндия подвергнется нападению.

У страны с населением 5,5 миллионов человек имеет военную численность около 280 000 человек, из которых 870 000 прошли подготовку в качестве резервистов, также сохранена воинская повинность для мужчин.

Кроме этого, Финляндия построила одну из самых мощных артиллерийских установок в Европе и запаслась крылатыми ракетами с дальностью до 370 км. И военная мощь страны продолжает свое наращивание, это не считая подачу заявки на вступление в НАТО.