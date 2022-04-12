8000 россиян запросили убежище в США за последние полгода

Эта цифра увеличилось в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год – 249 человек. Девять из десяти мигрантов использовали официальные пункты пересечения границы в Сан-Диего.

Примечательно, что рост начался до того, как вторжение России в Украину привело к жестким санкциям со стороны США и Европы.

Обычно россияне летят до курортного Кануна, потом отправляются в Тихуану, откуда пытаются перебираться в США.

Россияне и другие выходцы из бывших советских республик предпочитают проезжать через официальные переходы, а не пытаться переходить нелегально в пустынях и горах. Как правило, они не нанимают контрабандистов, но «координатор» может помочь организовать поездку, сказал Чад Плантц, специальный агент, отвечающий за расследования в Сан-Диего.

Ранее сообщалось о попытке десятка россиян нелегально пересечь границу в Тихуане. Также сообщалось о преференциях пропуска для беженцев из Украины, однако вскоре появилась информация о секретном соглашении правительства США с Мексикой, согласно которому, в страну впустили группу из 35 российских граждан, бежавших из РФ после вторжения России в Украину.