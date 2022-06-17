Семье пастора, отказавшегося от искусственного жизнеобеспечения, требуется помощь

Семье молодежного пастора Евгения Дубровского из Сакраменто требуется срочная помощь. После смерти Евгения близкие объявили о просьбе в помощи собрать финансовую помощь для супруги и детей пастора. Требуется – $100 тыс.

Напомним, что 45-летий Евгений Дубровский скончался 14 июня этого года, оставив после себя вдову и двоих малолетних детей.

Накануне своей смерти Евгений написал в Фейсбуке, что оказывается от искусственного поддержания жизни и “надеется на волю Божью”.

“Мир потерял прекрасную душу, но небо обрело ангела! Евгений Дубровский оставил землю 14 июня, чтобы быть с Иисусом, и всем, кто его знает, будет его очень не хватать, – сказано на краудфандинговом сайте GoGetFunding. – Мы создаем этот фонд для поддержки Оксаны и ее двух маленьких девочек. Она делает все возможное, чтобы свести концы с концами, но срочно нуждается в нашей помощи, так как расходы начинают накапливаться. Мы рассчитываем на вашу поддержку, чтобы покрыть возникающие расходы на похороны, чтобы облегчить ее бремя”.

В настоящее время на похороны и поддержку семьи собрано $40 тыс. Требуется – $100 тыс.