Шериф округа Контра-Коста передал в Украину 60 единиц средств индивидуальной защиты

Офис шерифа округа Контра-Коста передал гражданам Украины более 60 единиц средств индивидуальной защиты.

Управление шерифа округа Контра-Коста — одно из многочисленных правоохранительных органов Калифорнии, недавно передало Украине неиспользованное и просроченное оборудование для обеспечения безопасности. Это произошло после запроса Калифорнийского управления экстренных служб (Cal OES) на баллистические жилеты, каски и другие средства индивидуальной защиты.

Сообщается, что акция передачи средств защиты совместно с консульством Украины в Сан-Франциско.

По данным Cal OES, намерение правительства Украины состоит в том, чтобы предоставить оборудование гражданскому населению в качестве дополнительного уровня безопасности.

Офис шерифа Contra Costa пожертвовал более 60 единиц снаряжения, включая старые шлемы, бронежилеты и другое снаряжение.

«Мы рады возможности предложить это защитное снаряжение, которое было бы утилизировано», — сказал шериф округа Контра-Коста Дэвид Ливингстон. – Несмотря на то, что это снаряжение устарело, оно может обеспечить некоторую защиту украинским гражданам».