Программы помощи для беженцев из Украины в штате Калифорния

Сегодня в штат Калифорния прибывает сотни и тысячи украинцев и, в то время как, местное сообщество проявляет солидарность с Украиной, местные власти приветствуют интеграцию иммигрантов в калифорнийские сообщества. Эта информация предназначена для того, чтобы помочь украинским семьям и переселенцам получить доступ к существующим ресурсам различных государственных программ.

На протяжении более десяти лет штат Калифорния был одним из основных направлений переселения украинских иммигрантов в Соединенные Штаты. Калифорния продолжает принимать украинцев, в том числе тех, кто ищет убежища от военного конфликта в Украине.

Власти штата обещают поддерживать вновь прибывших беженцев, продолжая оказывать помощь в сфере социального обеспечения, обеспечивая программами помощи переселенцам, а также их интеграцию в Калифорнии.

Напомним, что 21 апреля 2022 года президент Джо Байден объявил, что США обязуется принять 100 000 вынужденных переселенцев из Украины. С 25 апреля 2022 года эти лица могут подавать заявки на въезд в США в рамках государственной программы, известной как «Единство для Украины» (“Uniting for Ukraine”), которая управляeтся DHS и Службой гражданства и иммиграции США (USCIS). Прибытие в США по этому пути требует поддержки (спонсорства) со стороны гражданина США, постоянного жителя или другого законно проживающего лица или спонсора, включая представителей неправительственных организаций.

Федеральные и штатные льготы

На сегодняшний день федеральное правительство не издало каких-либо конкретных указаний или исключений в отношении права на получение общественных пособий для беженцев из Украины. Однако, уже сейчас существует ряд федеральных программ помощи вынужденным переселенцам.

Департамент социальных услуг штата Калифорния публикует список программ и пакетов помощи, предоставляемых для иммигрантов в зависимости их официального статуса. В предоставляемом списке, в частности федеральные и штатные льготы для переселенцев с гуманитарным статусом “пароль”. Для этой категории неграждан, например, доступна программа продуктовой и финансовой помощи CalWORKs.

Несмотря на то, что в настоящее время нет государственных денежных программ для украинских семей, прибывающих в штат Калифорния без детей, округа могут предоставлять общую помощь тем, кто соответствует некоторым требованиям.

Украинцы, получившие статус “пароль” по гуманитарным соображениям, могут иметь право на участие в программе CalFresh или Калифорнийской программе продовольственной помощи (California Food Assistance Program). Прямая продовольственная помощь также доступна через местные продовольственные банки.

Переселенцы пожилого возраста и инвалиды могут иметь право на участие в Программе денежной помощи для иммигрантов (Cash Assistance Program for Immigrants).

Прибывшие из Украины также могут иметь право на участие в программах по предоставлению жилья и помощи бездомным, финансируемых государством и находящихся в ведении округа (право на участие зависит от уровня “риска бездомности”).

Государственные служащие подчеркивают, что, как правило, предоставляемые услуги оказываются совершенно бесплатно. Это правило в основном применяется к людям, желающим получить визу на въезд (грин-карт) в Соединенные Штаты или подать заявку на изменение своего статуса (для получения грин-карты) посредством воссоединения семьи. Также подобными льготами пользуются просители убежища и некоторые жертвы преступлений, включая насилие в семье и торговлю людьми.

В случае, если обнаруживаются случаи мошенничества в сфере предоставления социальных услуг беженцам рекомендуется обращаться в офис Генерального прокурора штата Калифорния.