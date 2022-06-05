Власти Аляски расследуют иммигранта в деле о сексуальном насилии несовершеннолетнего

Отдел общественной безопасности штата Аляска сообщил, что в феврале 2022 года полицейские штата Аляска были уведомлены о том, что 53-летний житель города Дельта-Джанкшн Владимир Курильченко более десяти лет подвергал сексуальному насилию несовершеннолетнего члена семьи.

Бюро расследований Аляски начало тщательное расследование обвинений. Их расследование подтвердило сообщения о сексуальных домогательствах, которые начались в Украине, когда жертве было шесть лет, а также имели место в Вашингтоне и на Аляске.

29 марта 2022 г., примерно в 17:00, Курильченко был арестован следователями при содействии отдела уголовного розыска AST Фэрбенкса по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней И. Курильченко, и был помещен в исправительный центр Фэрбенкса. Расследование продолжается, и могут быть предъявлены дополнительные обвинения.