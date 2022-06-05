Калифорнии грозит кризис с беженцами, если не будет создана комиссия по славяно-американским делам. Об этом пишет Дэниель Рубенштейн в The Sacramento Bee.

Небезызвестный факт, что регион Сакраменто является местом с одной из самых высоких в стране концентрацией славянских иммигрантов из стран бывшего СССР.

Данные Института миграционной политики и Калифорнийского института государственной политики показывают показывают, что самая последняя большая волна славянской иммиграции была после распада СССР. Тогда в США отправились тысячи религиозных беженцев, пользуясь поправкой Лаутенберга.

Но штат уже не готов принимать ту волну иммигрантов, возникшую после нападения России на Украину в феврале этого года, пишет The Sacramento Bee.

Как отмечает издание (внутри славянских общин это хорошо известный факт), не существует единого сплоченного форума, который представляет голос сообщества в государственных структурах. Создание в Калифорнии комиссии по славяно-американским делам по образцу существующей Комиссии по делам американцев азиатских и тихоокеанских островов (AAPI) могло бы изменить ситуацию.

Комиссия AAPI была сформирована во время увеличения населения в соответствующих сообществах. Комиссия по славяно-американским делам могла бы консультировать правительство по вопросам, касающимся сообщества, и связывать сообщество с программами, которые могли бы принести ему пользу, а также стать информационным центром для беженцев.