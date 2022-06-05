Семья сообщила о смерти молодого парня

В семье Голодюк случилось несчастье – как пишет Мария Тимчук на GoFundMe, 25 мая ее брата Дмитрия Голодюка обнаружили в час ночи без признаков жизни. Сердце остановилось. Тем не менее, медикам удалось его запустить.

Дмитрия доставили в больницу, но у него отказали почки, длительное время он находился в коме. Семья собирала деньги на лечение и восстановление Дмитрия, но в пятницу, 3 июня, “Дмитрий оставил эту землю”, написала его сестра.

Семья Дмитрия, особенно мама Светлана, нуждаются в молитвенной и финансовой поддержке и благодарят всех за помощь.