Житель Сакраменто признался в совращении ребенка в возрасте 10 лет и младше

Андрей Евтух из Сакраменто признал себя виновным по трем пунктам обвинения в совершении непристойных действий в отношении ребенка, по одному пункту обвинения в насильственном разврате в отношении ребенка и по одному пункту обвинения в половых сношениях или содомии с ребенком в возрасте 10 лет и младше.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде округа, Евтух также признал отягчающими обстоятельствами то, что преступление было сопряжено с применением насилия, где потерпевшая сторона была особенно уязвима, “Евтух воспользовался доверием, а преступление было связано с планированием или изощренностью”.

30 января 2021 года 9-летняя жертва и ее мать обратились в прокуратуру, чтобы сообщить, что Евтух изнасиловал жертву примерно за 8 месяцев до этого. Потерпевшая рассказала, что Евтух удерживал ее и издевался над ней, когда ей было от 6 до 7 лет. Позже мать сообщила, что Евтух изнасиловал ее еще четыре раза, вступал с ней в половую связь и заставлял ее орально совокупляться с ним, когда жертве было от 7 до 9 лет. Потерпевшая заявила, что Евтух угрожал ей причинить вред, если она кому-нибудь расскажет.

Евтуху грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 30 лет до пожизненного заключения. Приговор назначен на 8 июля 2022 года в 9:00 утра в суде округа Сакраменто.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о заключении одного из бывших пасторов Славянской миссионерской церкви “Вифания” за совращении собственной внучки. Речь идет о Викторе Мирошниченко, который был приговорен в деле о педофилии к двум пожизненным срокам и еще 22 годам сверх того.