США ввели новые санкции против РФ, Захаровой и “яхты Путина”

Соединенные Штаты вместе с более чем 30 партнерами по всему миру ввели беспрецедентные санкции и меры экспортного контроля с целью привлечения президента Путина к ответственности за его войну против Украины, ограничение доступа России к критическим технологиям, необходимым для финансирования ее военной машины, и превращение России в глобального финансового изгоя.

Как сообщается в информационном бюллетене Посольства США в Украине, “по прогнозам, война Путина уничтожит экономические достижения России за последние 15 лет”.

По информации Госдепартмента США Министерство финансов направило санкции на известных российских чиновников и бизнес-лидеров, предметы роскоши в собственности элит, а также компании по управлению роскошными активами и сервисные компании, ключевые в попытках России избежать санкций. Сюда входят близкий соратник Путина и управляющий оффшорными богатствами Путина Сергей Ролдугин и члены его семьи; яхты, связанные с Путиным, и яхтные брокерские компании, связанные с Кремлем, включая Imperial Yachts и ее генерального директора, предоставляющих услуги в ближайшем окружении Владимира Путина; министры правительства, осуществляющие надзор за ключевыми секторами русской экономики; президент государственной компании «Объединенная авиастроительная корпорация», играющая ведущую роль в поддержке оборонной промышленности и обеспечении разрушительных действий российской армии в Украине.

Государственный департамент также ввел в действие дополнительные санкции в отношении российских олигархов и представителей элит, близких к Путину. Сюда входят Год Нисанов; Мария Захарова, спикер МИД РФ; миллиардер Алексей Мордашов, а также члены его семьи и предприятия, включая одного из ведущих национальных производителей стали в России.

Министерство торговли США дополнительно ограничивает способности российских военных получать технологии и остальные продукты, требуемые для поддержания и сохранения мощности проектов. Этим решением в перечень подсанкционных субъектов прилагается 71 человек в России и Беларуси, что делает невозможным получение ими товаров американского происхождения и продуктов иностранного производства, произведенных с помощью определенных технологий или американского программного обеспечения.

Указанные действия правительства США продолжают усиливать экспансивные экономические меры в отношении России с целью привлечения к ответственности за неспровоцированную войну в Украине. Соединенные Штаты добавили одну тысячу человек в список специально определенных граждан и заблокированных лиц Министерства финансов США. Также более 300 человек были добавлены в список [подсанкционных] организаций Министерства торговли, отмечается на сайте Посольства США в Украине.