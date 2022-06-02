Прокурор Нью-Йорка: украинец напал украинца в баре, думая, что тот – русский

Жителю Бруклина предъявлено обвинение в покушении на убийство как преступление на почве ненависти за предположительное нападение на человека, которого он считал русским, в лаундже Sheepshead Bay. Жертве понадобилось 17 швов на шее и лице после того, как ее порезали разбитыми пивными бутылками.

Окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес сегодня объявил, что мужчина из Бруклина предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство как преступление на почве ненависти, а также в других обвинениях в предполагаемом нападении и нанесении ножевых ранений украинцу после заявления: «Вы выглядите русским».

«Этот подсудимый предположительно пытался убить невиновного украинца, которого он считал русским, в ненавистной и жестокой ярости. Разнообразие Бруклина делает наш район таким ярким, и насилие на почве ненависти здесь никогда не будет терпимо. Прокуроры в нашем Бюро по преступлениям на почве ненависти будут активно добиваться привлечения к ответственности по этому делу, и мы продолжим работать с нашим сообществом и партнерами по правоохранительным органам, чтобы положить конец тревожному всплеску инцидентов, связанных с предубеждением, в наших районах», – сказал окружной прокурор Гонсалес.

Окружной прокурор опознал подсудимого как 31-летнего Олега Сулыму из Грейвсенда, Бруклин. Сегодня он предстал перед судьей Верховного суда Бруклина Дэнни Чуном по обвинительному акту из 24 пунктов, в котором он обвиняется в покушении на убийство второй степени как преступлении на почве ненависти, нападении первой степени как преступлении на почве ненависти, покушении на нападение первой степени на почве ненависти, нападение второй степени как преступление на почве ненависти, покушение на нападение второй степени как преступление на почве ненависти и связанные с этим обвинения. Обвиняемый находится под надзором, и ему было приказано вернуться в суд 8 августа 2022 года.

Окружной прокурор также сообщил, что, согласно следствию, 25 апреля 2022 года, примерно в 3:45 утра, в Falada, зале ожидания, расположенном в Sheepshead Bay, подсудимый предположительно подошел к 36-летнему потерпевшему и двух его друзей и сказал: «Вы выглядите русским», и потребовал доказательства того, что они украинцы. Когда мужчины ответили, что они украинцы, подсудимый настаивал, что они русские, и якобы сказал: «Я покажу вам, что такое настоящий украинец».

Затем обвиняемый якобы схватил две пивные бутылки, которые он разбил о стол, угрожая потерпевшему и одному из друзей, говоря: «Я собираюсь тебя порезать». По версии следствия, после этого подсудимый нанес потерпевшему ножевые ранения в левую часть шеи и правую часть лица. Официант заведения немедленно вызвал полицию. Также сообщается, что подсудимый назвал потерпевшего «русским ругательством» в присутствии полиции.

Пострадавшего лечили в лютеранской больнице, ему наложили 17 швов.