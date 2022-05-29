Пастор уволился из-за прелюбодеяния с девушкой 16 лет

В прошлое воскресение пастор организации «Всемирное служение» (New Life Christian Church and World Outreach) в Варшаве, штат Индиана, Джон Лоу II признался грехе, сказав, что совершил прелюбодеяние и попросил прощения. Также он сказал, что уходит в отставку. Но неожиданно выступила женщина и заявила, что пастор занимался сексом с ней, тогда ей было 16 лет.

Женщина рассказала, что пастор неоднократно подвергал ее сексуальным преследованиям, которые продолжались до ее 20-летия.

“Мне было всего 16, когда ты лишил меня девственности на полу своего офиса,” — сказала женщина пастору, сообщает NPR. “Эта церковь построена на лжи, но не более того. Ложь должна прекратиться.”

По словам женщины, она давно хотела рассказать об этом, но люди либо слишком боялись, либо хотели скрыть инцидент.

Пастор Джон Лоу официально ушел в отставку в понедельник. В заявлении церкви сказано: “После того, что сейчас стало известно, нам больно и разбито из-за женщины, которая с любовью посещала и служила в церкви в течение многих лет, а также из-за ее мужа и семьи”.

Как сообщает местное телевидение WANE, это разоблачения привлекли внимание прокуратуры округа Косиаско, которая “подтвердила, что расследует жалобы”.