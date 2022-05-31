США не дадут Украине ракетные системы, способные достичь территории России

Президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут посылать Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России, в ответ на запрос Украины о создании системы вооружений большей дальности.

«Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые наносят удары по России», — заявил Байден журналистам после возвращения в Белый дом после выходных в Делавэре.

Напомним, что Киев запросил у США мобильные батареи ракет большой дальности, которые могут запускать несколько ракет одновременно с дальностью до 187 миль (300 километров), что в несколько раз больше, чем у России.

Ранее Москва пригрозила возмездием, если вышеупомянутые ракеты будут использованы против ее территории, также сообщалось о разгроме поставок американского и европейского вооружения на территории Украины. В настоящее время ВСУ испытывают сильнейшие арт-атаки на своих позициях на востоке страны, особенно в харьковском направлении и у Николаева.