Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заболел COVID-19

Согласно заявлению пресс-службы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, опубликованному 28 мая 2022 г., “сегодня утром губернатор дал положительный результат на COVID-19 после проявления легких симптомов. Губернатор продолжит работать удаленно”.

В заявлении говорится, что “в соответствии с местными и государственными рекомендациями по охране здоровья губернатор Ньюсом будет оставаться в изоляции по крайней мере до четверга, 2 июня, и до тех пор, пока его тесты не окажутся отрицательными”.

Как указано в плане SMARTER в Калифорнии, который фокусируется на тестировании и лечении, губернатор проведет тестирование до выхода из изоляции. Губернатор также получил рецепт на Паксловид, противовирусное средство, доказавшее свою эффективность против COVID-19.

Также отмечается, что “Губернатор Ньюсом вакцинирован и получил две повторные прививки, в том числе совсем недавно, 18 мая”.