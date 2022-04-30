Церковь в Сан-Хосе подозревают в детском экзорцизме

В церкви в Сан-Хосе проходят обыски в связи с похищением младенца и смертью 3-летней девочки.

Крошечная церковь Iglesia Apostoles Y Profetas, расположенная в задней комнате дома в Сан-Хосе, фигурирует в расследовании в связи с двумя преступлениями — недавним похищением трехмесячного мальчика Брендон Куэллара и изгнанием нечистой силы из ребенка в прошлом году, которое закончилась смертью 3-летней девочки.

Как сообщает NBCBayArea, в судебных документах говорится, что в ночь на 24 сентября 2021 года в церкви проводился обряд изгнание бесов, которыми якобы был одержим 3-летний ребенок – так был убежден церковный лидер – отец матери ребенка, которой впоследствии были предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.

Мать ребенка рассказала властям, что накануне вечером она думала, что ребенок был одержим, потому что дочка периодически просыпалась, кричала и плакала, сообщает NBCBayArea.

Другой проповедник церкви, Бальдемео Сандовал, был арестован вместе с Есенией Рамирес в связи с обвинениями по делу о похищении 3-месячного Брендон Куэллара, но прокуратура отказалась предъявлять ему обвинения, и он был освобожден. Ребенок был похищен в понедельник этой недели, во вторник он уже был найден.

В четверг Есении Гваделупе Рамирес и ее сообщнику Хосе Роман Портильо предъявлены обвинены в сговоре с целью совершения уголовного преступления, похищении ребенка в возрасте до 14 лет и краже со взломом первой степени. Если их признают виновными, паре грозит до 11 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под стражей без права выхода под залог.