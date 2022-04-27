Россия отключила газ Польше и Болгарии

Польские и болгарские официальные лица заявили во вторник, что Москва прекращает поставки природного газа в их страны из-за их отказа платить в российских рублях — требование, выдвинутое президентом Владимиром Путиным после введения санкций против его страны в связи с вторжением в Украину.

Официальные лица российского «Газпрома» подтвердили данную информацию, сообщив, что данные страны являются для России недружественными.

Сообщается, что Польша получает 10,2 млрд кубометров газа в год, что покрывает около 50% национального потребления, в то время, как Болгарии требуется российский газ для удовлетворения 90% своих потребностей.

Как информирует пресс-центр «Газпрома», газ прекратится поставляться в вышеуказанные страны в среду.

Как правительства Польши, так и Болгарии продолжают искать альтернативные источники энергии.

Ранее сообщалось о транспортировке российского газа по территории Украины во время войны между этими государствами.