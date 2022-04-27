Духовное Управление Капелланов Украины сообщает о гибели капеллана-волонтера Мачарашвили Темуры – “побратима, человека, который нес Свет во тьму, боролся с несправедливостью Словом Божьим, помогал физически, утешал, поддерживал, подбадривал…”

“Украинская Евангельская Церковь, братья и сестры, сослужители выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу этой непоправимой утраты, – говорится в сообщении Управления Капелланов. – Ничем не исцелить эту боль, но сам Господь дает утешение в это сложное время. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякой утешения, что во всякой скорби Он нас утешает…»

При каких обстоятельствах погиб Мачарашвили Темуры не сообщается.