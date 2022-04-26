США предлагают $10 млн за информацию о сотрудниках ГРУ

Госдепартамент предлагает вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о шести сотрудниках российской военной разведки, участвовавших в кибератаках против инфраструктурных объектов, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент США предложил денежное вознаграждение в размере до 10 млн долларов в обмен на информацию о шести сотрудниках российской военной разведки, которые принимали участие в кибератаках против инфраструктурных объектов на территории Украины, Соединенных Штатов и еще нескольких стран.

Согласно сообщению Госдепартамента, все шестеро разыскиваемых служат в Главном управлении Генерального штаба ВС РФ (более известном под названием «ГРУ») и в 2017 году принимали участие в кибератаке с использованием вредоносной программы NotPetya, которая инфицировала компьютерные сети несколько частных структур, включая больничную систему и фармацевтическую компанию.

Соединенные Штаты разыскивают Юрия Сергеевича Андриенко, Сергея Владимировича Детистова, Павла Валерьевича Фролова, Анатолия Сергеевича Ковалева, Артема Валерьевича Очиченко и Петра Николаевича Плискина.

В 2017 году вредоносный «червь» NotPetya поразил инфраструктурные объекты в Украине, а также нанес значительный ущерб, оцениваемый в миллиарды долларов, другим странам, включая США, Францию, Германию и Италию.

В 2020 году в федеральном суде жюри присяжных обвинило этих сотрудников российской военной разведки в преступном сговоре с целью совершения компьютерных преступлений.