Марсоход НАСА снял солнечное затмение на Марсе

Марсоход NASA Perseverance заснял солнечное затмение на Марсе – его спутник Фобос заслонил на некоторое время поверхность Солнца. Эти наблюдения могут помочь ученым лучше понять орбиту спутника и то, как его гравитация воздействует на марсианскую поверхность, в конечном итоге формируя кору и мантию Марса, сообщает NASA.

Затмение, снятое камерой нового поколения Mastcam-Z 2 апреля, на 397-й марсианский день, длилось немногим более 40 секунд — намного меньше, чем обычное солнечное затмение с участием земной Луны. Фобос примерно в 157 раз меньше земной Луны.

Затмение солнца на Марсе НАСА снимало и ранее – в 2004 году с помощью марсоходы-близнецы NASA Spirit и Opportunity, потом этот делал марсоход Curiosity.

Но Perseverance, приземлившийся в феврале 2021 года, предоставил самое увеличенное видео солнечного затмения и с самой высокой частотой кадров за всю историю.

Когда Фобос вращается вокруг Марса, его гравитация оказывает небольшое приливное воздействие на внутреннюю часть Красной планеты, слегка деформируя горные породы в коре и мантии планеты. Эти силы также медленно изменяют орбиту Фобоса. В результате геофизики могут использовать эти изменения, чтобы лучше понять, насколько податлива внутренняя часть Марса, и узнать больше о материалах коры и мантии.

Ученые уже знают, что Фобос обречен: он приближается к марсианской поверхности и ему суждено врезаться в планету через десятки миллионов лет. Но наблюдения затмений за последние два десятилетия также позволили ученым уточнить понимание спирали медленной смерти Фобоса.