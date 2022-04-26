Атеист из Флориды просит школьные округа избавиться от Библии

Вслед за другими 200 книгами, которые были запрещены и изъяты из школьных округов по всему штату Флорида в рамках инициативы губернатора Рона ДеСантиса и его партии, направленной на запрет «пробуждающего» контента.

В связи с этим атеист по имени Чаз Стивенс считает, что “если они собираются запретить книги, то в дело должна быть вовлечена вся библиотека”, имея ввиду Библию, в которой в том числе говорится о геноциде, инцесте и насилии.

Поэтому активист направил руководителям государственных школ Броуард, Майами-Дейд, Палм-Бич и округа Индиан-Ривер письмо, в котором он настаивает, что если другие книги будут выброшены, то и Библия должна быть выброшена.

Чаз Стивенс утверждает, что Библия не соответствует возрасту, потому что в ней “случайно упоминаются такие темы, как прелюбодеяние и блуд”, есть сцены зоофилии и изнасилования, а также пропагандируется «пробуждение».