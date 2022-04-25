Мариупольцы отметили Пасху сухпайками “Азова”

Полк “Азов” опубликовал очередное видео с подземелья завода “Азовсталь”, где скрываются от российских авиаударов гражданские люди. Как следует из видео, бойцы “Азова” доставили мариупольцам продукты и пасхальную помощь.

В опубликованном видео гражданские лица в очередной раз просят мировое сообщество посодействовать их освобождению.

Как видно из репортажа азовцев, скрывающиеся от российской военной мощи граждане находятся в жутких условиях вот уже второй месяц. Их дети не видели солнечного света на протяжении ряда недель.

Сообщается, что несмотря на пасхальные праздники, российские войска продолжают наносить удары по Мариуполю и другим городам Украины.

Несколькими днями ранее представители полка “Азов” опубликовали видео детей в бункерах “Азовстали”.