Илон Маск купил Твиттер за $44 млрд

Сегодня Twitter объявил, что заключил окончательное соглашение о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,20 доллара за акцию наличными. Сумма сделки – $44 млрд. После завершения сделки Twitter станет частной компанией.

Приобретая компанию, Илон Маск заявил, что превратит соцсеть в мировую платформу свободы слова.

“Я надеюсь, что даже самые злейшие мои критики останутся в Твиттере, потому что это и есть свобода слова”, – написал в Твиттере Маск.

«Совет директоров Twitter провел вдумчивый и всесторонний процесс оценки предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, определенности и финансированию. Предлагаемая сделка принесет значительную денежную премию, и мы считаем, что это так. — лучший путь вперед для акционеров Twitter», – прокомментировал сделку председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор.