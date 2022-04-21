Эстония и Латвия признали действия России в Украине геноцидом

Парламенты Эстонии и Латвии признали действия России на территории Украины геноцидом украинского народа. Законодательные органы обеих стран осудили военную агрессию РФ и крупномасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима.

“Сегодняшняя Россия возвращает нас в Средневековье, возвращая к реальности самые бесчеловечные, антигуманные практики, которые уже давно осуждены на всех уровнях и во всех странах. Речь идет о стремлении уничтожить, стереть с лица земли целый народ. Именно так, как это было под время Голодомора. Именно так, как это было во время Холокоста. Позорная, страшная, бесчеловечная практика геноцида должна быть навсегда стерта из жизни мира, малейшие намеки и проявления ее должны быть осуждены и наказаны до того, как превратятся в катастрофу. ХХІ век не должен содержать в себе самой возможности геноцида. Это высокая и большая миссия для всех людей доброй воли на нашей планете. И Эстония сегодня сделала первый шаг к тому, чтобы эту миссию выполнить”, – прокомментировала принятие резолюции глава украинской партии “Слуга народа” Елена Шуляк.

Также в решениях говорится, что страна-агрессор нарушила в Украине целый ряд международных конвенций и норм.

Парламент Эстoнии отмечает, что в ходе агрессивной войны против России “выявились систематические и массовые военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа”. Эти преступления идеологически подавляются политическим и военным руководством России, а также органами государственной пропаганды.

Согласно заявлению эстонского парламента, Эстония признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства РФ геноцидом против украинского народа и призывает к такой же реакции парламенты других стран и международные организации.

Подобное заявление опубликовано на сайте Парламента соседней Латвии.

“Российская федерация совершила акты геноцида, в том числе и массовые зверства, относительно мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Они заключаются в убийстве, похищении людей, депортации, лишении свободы, пытках, изнасиловании, а также осквернении трупов”, – говорится в заявлении представителя Верховной Рады.

Ранее подобное заявление опубликовала Верховная Рада Украины, а CША поддержали идею международного расследования геноцида в Украине.