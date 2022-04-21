Украинские разведчики вернули девочке смартфон, отобранный у нее российским военным

Украинские военные вернули 10-летней девочке из Тростянца ее смартфон, отобранный россиянами на одном из блокпостов, который в процессе эвакуации пересекала семья беженцев. Как сообщает представитель военной бригады “Холодный Яр”, телефон был обнаружен у плененного российского солдата.

“Эту красивую девочку на фото зовут Иванка, ей 10 лет. В руках она держит телефон, который на блокпосту у нее отнял один из россиян, оккупировавших ее родной Тростянец в Сумской области. Но благодаря задержанию бессердечного злодея мобильник вернулся к владельцам.

«При задержании у заключенного был обнаружен красный мобильный телефон, а также зарядка со стразами», – сообщили в “Холодном Яру”.

Сообщается, что разведывательное подразделение 93 бригады «Холодный Яр» провело операцию в восточном направлении от города Тростянец:

“Механик-водитель Кантемировской дивизии Вооружённых Сил России попал в плен к нашим ребятам. При задержании заключенного был обнаружен красный мобильный телефон, а также повербанк со стразами. Сначала оккупант врал, что это его вещи. В мобильном была SIM-карта одного из российских операторов. И с этого телефона уже были звонки в Россию. А в списке контактов были и украинские номера, подписанные “папа” и “мумуля”. На эти номера стали звонить холодноярцы. Оказалось, что телефон принадлежит Иванке”.