Верховная Рада признала войну с Россией геноцидом

Верховная Рада Украины поддержала проект заявления коалиции из 60 депутатов «О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине».

«В ХХ веке тоталитарные диктатуры вызвали в Украине три трагедии глобального масштаба – Голодомор, Холокост и Чернобыль. Казалось бы, из этих трагедий человечество сделало надлежащие выводы. И должно было сделать все, чтобы такого в истории никогда не повторилось. Но в ХХ веке новая тоталитарная диктатура смогла повторить и где во многом превзойти ужасы недавнего прошлого. Россия убивает людей не потому, что они враги. Не из-за их этнического происхождения или языка общения. Сегодня украинцев истребляют, потому что они – граждане Украины. Потому что они просто живут на своей земле, – говорится в заявлении Верховной Рады. – Сегодня мы официально признали: Россия совершает геноцид украинцев прямо сейчас. Мы призываем мир также признать преступления в Буче, Бородянке, Ирпене, Харькове и Мариуполе настоящим геноцидом. В противном случае путинская стая не остановится и захочет повторить эти кровожадные преступления на улицах европейских городов и городков».

Ранее Байден, Трамп назвали действия российских военных в Украине геноцидом.