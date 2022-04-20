Сообщается о задержании русского атамана в Австралии

Австралийская пресса передает об аресте пророссийского атамана Семена Бойкова, который, как сообщается, являлся одним из организаторов Z-марша. Бойков считает себя атаманом местного казачества и истинным патриотом России.

По информации издания The Australian, активист был задержан полицией Бервуда при попытке посещения одного из политических мероприятий в Сиднее.

Издание EADaily сообщает, что “атаман австралийских казаков Семён Бойков, организовал в марте автопробег в поддержку российской спецоперации по денацификации Украины”. В свежем интервью изданию Бойков рассказал, что являясь потомком, огорчен “неблагодарным поведением” русскоязычных соотечественников в Австралии по отношению к официальной Москве.

“Каждый русский человек должен сегодня понять, что отсидеться за кордоном не получится. Потом вам придётся отвечать и перед Родиной, и перед историей. Как Россия будет на вас смотреть завтра, не задумывались?” – сказал активист.

В интервью изданию Бойков сообщил, что передвигается на автомобиле с символом Z и гордится принадлежностью к своей Родине.

“Мы — соотечественники за рубежом — должны поддержать свою Родину хотя бы минимально — надев георгиевскую ленточку на Девятое мая, наклеив знак Z на машину”, – сказал Бойков.

Впрочем политическую подоплеку своего задержания российский соотечественник отвергает, в своем телеграм-канале атаман сообщает, что был арестован ввиду отсутствия прививки от COVID-19.

Ранее “Славянским Сакраменто” была проведена серия расследований русского казачества в США, в результате чего выяснилось, что данное движение получало поддержку не только со стороны официального Кремля, но и местных славянских церквей и даже общественных школ штата Калифорния.

