Христиане из США и ЕС предоставляют гуманитарную помощь Донбассу

Американские и европейские верующие предоставляют гуманитарную помощь жителям Донбасса, бежавшим от военных действий во время конфликта в Украине. Об этом сообщает пресс-центр Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОХВЕ).

По словам пастора Московской протестантской церкви “Благая весть” Павла Реннера, протестантские церкви России, ЕС и США подключились к помощи жителям Донбасса. Только российские конфессии собрали более 15 тонн гуманитарной помощи.

“Весной 2017 года была создана Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. Поэтому российские конфессии имеют хороший опыт быстрого взаимодействия в данной сфере. Вот и на этот раз груз был собран буквально за несколько дней”, – говорится на сайте РОСХВЕ.

«Сегодня первый шаг, и я думаю будет несколько важных шагов, поэтому то дело, которое мы сейчас делаем, наверное, по принципу – пусть правая рука не знает, что делает левая, но тогда и люди, которые будут получать не узнают, что люди веры, церкви, мечети, другие уважаемые религиозные организации, храмы Божьи приняли в этом участие. Людям будет это приятно, что независимо от вероисповедания, независимо ни от чего, люди получают эту помощь. Для меня это очень ценно, важно и очень дорого», – в ходе благотворительного марафона сказал епископ Российского объединённого Союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.

Ранее, в публичном заялении епископ Ряховский Духовный Совет РОСХВЕ призвал “всех братьев и сестер Евангельских церквей объединиться в посте и молитве до Божественного разрешения братоубийственного конфликта и наступления мира”.