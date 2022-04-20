Сотни эфиопов желают сражаться на стороне РФ в Украине

Сообщается, что сотни эфиопов стоят в очереди у посольства России в Аддис-Абебе в надежде, что их завербуют для борьбы на стороне Москвы во время ее вторжения в Украину. Но посольство РФ отвергло заявления о вербовке иностранных боевиков и заявило, что эфиопы находятся у здания дипмиссии, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Россией.

Свидетели говорят, что посольство не вводит претендентов внутрь, но говорят, что сотрудники вышли на улицу, чтобы забрать документы.

Некоторых добровольцев мотивирует экономическая составляющая потенциального военного контракта в Украине. Будучи безработными в своей стране, они отчаянно пытаются получить любую возможность, пишет VOA.

Кроме того, большинство эфиопов политически считают Россию дружественной страной. В 1980-х годах Эфиопия находилась под коммунистическим руководством, и тысячи эфиопских военнослужащих прошли подготовку на территории тогдашнего Советского Союза.

По словам российского представителя начала войны эфиопы звонили и писали в посольство по электронной почте, выражая свою солидарность с Россией.

Посольство Украины в Аддис-Абебе, на которое «Голос Америки» связалось, отказалось сообщить что-либо об этих линиях. Министерство иностранных дел Эфиопии не ответило на запрос о комментариях.