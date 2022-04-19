Разрушенная торнадо церковь провела пасхальную службу под открытым небом

Разрушенная торнадо церковь в Техасе провела пасхальную службу под открытым небом.

Города Джаррелл, Флоренция и Саладо, штат Техас, больше всех пострадали от двух торнадо, пронесшегося вечером 12 апреля.

Но, несмотря на разрушения из-за торнадо, Первая баптистская церковь Сидар-Вэлли в Саладо, построенная 80 лет назад, провела Пасхальную службу.

“Люди, послушайте. Это здание не церковь. Церковь прямо здесь,” — сказал пастор церкви Донни Джексон, указывая на толпу. Он также сказал, что почти все в здании было разрушено, однако хрупкие вещи уцелели.