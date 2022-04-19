Российский капеллан погиб в результате ракетного обстрела украинской стороны

Российский военный священник погиб в результате ракетного обстрела украинской стороны в Белгородской области недалеко от границы с Украиной. Об этом еще в конце марта сообщила Русская православная церковь.

Олег Артемов служил в селе Журавлевка Белгородской области России в четверг, когда он «погиб, попав под обстрел украинского «Смерча», — говорится в сообщении Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.

Представитель РПЦ сообщил, что погибший служил клириком Суворовского храма Георгия Победоносца в Новой Ладоге.

Ранее сообщалось, украинская сторона опровергла обстрел Белгородской области. Власти российских регионов ввели режим ЧС после того, как несколько ракет упали на территории приграничных регионов.

В. Путин наградил посмертно священника Олега Артемова Орденом Мужества.