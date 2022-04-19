Бомбежки Мариуполя: почти 21 000 человек погибли

Командир полка Национальной гвардии «Азов» Денис Прокопенко, заявил в понедельник, что Россия начала сбрасывать противобункерные бомбы на Мариупольский металлургический завод, где укрываются “Азов” и мирные жители Мариуполя, отказывающиеся сдаваться.

По словам Денисенко, российские оккупационные силы и их доверенные лица знают о мирных жителях и продолжают стрелять по завод.

Михаил Вершинин, начальник городской патрульной полиции, заявил в воскресенье местному телевидению, что многие мирные жители, включая детей, прячутся от российской армии на территории завода.

По оценкам Украинской стороны, в Мариуполе погибло 21 000 человек.