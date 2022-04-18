Под Москвой проходит репетиция парада победы

Российские СМИ государственные сообщают о проведении репетиции традиционного парада победы в подмосковном военном полигоне Алабино.

По информации местных СМИ, в репетиции парада приняли участие около 11 тыс. военных российской армии, 130 единиц украшенной георгиевской лентой техники, свыше 70 самолетов и вертолетов.

Под конец «парада» над полигоном пролетела эскадрилья из десятка МиГов, изобразивших в воздухе букву “Z”.

Ранее появилась информация о том, что якобы главнокомандующим Владимиром Путиным был дан приказ «сровнять с землей» те города Украины, которые не смогут быть взяты российской армией до 10 мая.

Сообщается, что традиционный парад победы состоится 9 мая на Красной площади. Грандиозное мероприятие будет приурочено к 77-й годовщине победы Советской армии в ВОВ.

Аналогичные мероприятия отменены в Казахстане по соображениям экономии бюджета. Также Министерство обороны соседней Киргизии объявило об отмене традиционного парада 9 мая. О причинах отмены не сообщается.