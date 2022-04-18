Российская армия убила 900 мирных жителей Киевской области

По информации Нацполиции Украины 350 мирных жителей были убиты в Буче, остальные – в других районах Киевской области.

Отмечается, что счет погибших мирных граждан в других городах Украины – Харькове, Херсоне и Мариуполе будет превышать, как минимум, несколько десятков тысяч.

По данным украинских властей, с момента вторжения России в Украину погибло свыше 200 детей.

В Буче, Ирпене и Гостомеле в настоящее время работают международные следователи. Ранее ряд государственных лидеров европейских стран, а также Соединенных Штатов, назвали действия российских военных на Киевщине военным преступлением и геноцидом против украинского народа.