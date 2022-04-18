Владимир Путин присвоил звание «гвардейской» мотострелковой бригаде, воевавшей в Буче

Владимир Путин присвоил звание “гвардейской” 64-й отдельной мотострелковой бригаде российской армии, которая находилась в украинской Буче при попытке взятия Киевщины.

Как сообщалось ранее, именно на момент нахождения этого военного подразделения в предместье Киева происходили предполагаемые военные преступления по отношению к мирным жителям со стороны российских военных.

Ранее украинские власти сообщили об убийстве российскими военными, по меньшей мере 900 мирных жителей Бучи и окружающих ее городов.

Ряд государственных лидеров европейских стран, а также Соединенных Штатов, назвали действия российских военных на Киевщине военным преступлением и геноцидом против украинского народа.