Пентагон: российский крейсер «Москва» был подбит двумя украинскими ракетами

Источник в министерстве обороны США сообщил, что ВСУ подбили флагманский корабль Черноморского флота России ракетами «Нептун», пишет Русская служба «Голоса Америки».

Военное командование США полагает, что затонувший ракетный крейсер «Москва», флагманский корабль Черноморского флота РФ, был поражен двумя украинскими ракетами, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Министерства обороны США. Об этом сообщили агентства «Рейтер» и «Франс-Пресс».

Представитель Пентагона, общавшийся с журналистами на условиях анонимности, сказал, что крейсер «Москва» был атакован украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». Уничтожение флагманского корабля, по словам источника, стало для Москвы «большим ударом».

«По нашим оценкам, они [украинцы] поразили [российский корабль] двумя “Нептунами”», – приводит слова источника агентство «Франс-Пресс».

В Пентагоне считают, что в результате удара были погибшие, хотя количество жертв пока неизвестно.

Российские информационные агентства со ссылкой на министерство обороны РФ в четверг сообщили, что ракетный крейсер «Москва» якобы затонул во время шторма в результате пожара и взрывов боеприпасов, хранившихся на борту.

Власти Украины заявили на это, что ВСУ нанесли по «Москве» ракетный удар, в результате чего подбитый корабль загорелся и впоследствии затонул.