На взорванном крейсере “Москва” могут быть ядерные боеприпасы

По словам экспертов, на взрованном ракетном крейсере “Москва” могут быть ядерные боеприпасы.

По информации опрошенных специалистов от Defense Express на борту затонувшего крейсера “Москва”, возможно, было ядерное оружие.

Как заявляет украинская сторона, ракетный крейсер “Москва” после поражения украинскими ракетами “Нептун” перевернулся и начал тонуть. Русский военный корабль нес 16 противокорабельных ракет П-1000 “Вулкан”. Каждая из этих ракет может быть оснащена ядерной боевой частью мощностью 350 кт.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что при буксировке в Севастополь флагманский корабль Черноморского флота “Москва” “потерял остойчивость и затонул в условиях шторма”.