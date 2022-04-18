Опубликованы возможные снимки затонувшего крейсера “Москва”

Пользователь Твиттера OSINTtechnical, занимающегося военной аналитикой, опубликовал несколько фотографий “возможного крейсера “Москва” во время его затопления.

Позже в твиттере появилось видео военного крейсера, похожего на крейсер “Москва”. На опубликованном видео явственно видно, как горит палуба тонущего корабля. Впрочем, как утверждает аналитик, подтвердить достоверность видео не представляется возможным.

По мнению независимых экспертов, очертания и детали военного судна весьма правдоподобно походят на “Москву”.

Сразу после признания о гибели крейсера Минобороны РФ опубликовало предупреждение о решении Москвы “наращивать удары по центрам принятия решений в Киеве”. После чего, по украинской столице был нанесен авиаудар, в результате чего часть районов города была обесточена, а также были уничтожены цеха Жулянскому машиностроительному заводу «Визар», где производились зенитные ракетные комплексы.

Ранее Российское военное руководство утверждало, что крейсер “Москва” затонул в результате взрыва сдетонировавших снарядов в трюме флагманского корабля. Пентагон же подтвердил, что крейсер был уничтожен двумя украинскими ракетами типа “Нептун”.

Как известно, во время затопления военного крейсера погибли 37 членов экипажа, около 100 получили ранения. В момент гибели на корабле находилось около 500 моряков.