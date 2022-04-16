“Уничтожение крейсера «Москва» – серьезная тактическая победа украинцев”

Уничтожение флагмана Черноморского флота РФ – крейсера «Москва» – очередной пример успешных действий ВСУ против российских агрессоров, пишет Санджар Хамидов из VOA.

В пятницу Пентагон подтвердил, что флагман Черноморского флота России – крейсер «Москва» затонул после атаки ракетами «Нептун» украинского производства 13 апреля. Тем временем, Россия впервые нанесла удары дальними бомбардировщиками по объектам в Украине, заявил представитель украинского министерства обороны Александр Мотузяник. По его словам, в ночь на 14 апреля экипажи двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95/160, вошедшие в украинское воздушное пространство из Краснодарского края, совершили пуски крылатых ракет воздушного базирования по объектам в Украине.



Старший научный сотрудник Университет национальной обороны Джеффри Манкофф (Dr. Jeffrey Mankoff, a distinguished Research fellow Institute for National Strategic Studies National Defense University), объяснил в интервью «Голосу Америки», что ликвидация крейсера «Москва» является тактической победой обороняющихся сил Украины. «Это серьезная тактическая победа украинцев, и судя по дискуссиям в соцсетях, она также имеет важный политический и моральный элемент. Это значимая символическая победа для украинцев. И я думаю, что это подчеркивает, ряд других успехов, которые были достигнуты ВСУ при отражении российского нападения на Киев, а также обороне других городов за пределами Донбасса. Все это свидетельствует о том, что на украинской стороне есть так называемый импульс – то есть движущая сила и мощь в бою. Плюс они смогли мобилизовать поддержку как внутри страны, так и за рубежом для продолжения сопротивления».



При этом Джеффри Манкофф подчеркнул, что это его лично мнение, а не позиция Университета национальной обороны: «У России численное преимущество, но и Украина обладает преимуществом с точки зрения мотивации и морального духа военных. Хотя есть и некоторые недостатки в военном потенциале, с которыми столкнулась украинская власть, но они компенсируется за счет предоставленных Соединенными Штатами и другими союзниками по НАТО современных систем вооружения. Это помогает изменить баланс. Я думаю, что предстоит большое сражение, большая кампания, предсказывающая исход войны».

Генштаб Вооруженных сил Украины 15 апреля 2022 года сообщил, что ориентировочные боевые потери личного состава армии РФ около 20 тысяч человек, танков ‒ 756 единиц, самолетов – 163, вертолетов – 144 единиц, бронемашин почти 2 тысячи, артиллерийских систем – 366 единиц, РСЗО – 122 единиц, средства ПВО – 66, автомобильной техники – 1443, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4, а также 8 кораблей и боевых катеров, включая крейсер «Москва». Ранее украинские власти заявляли, что «Москва» загорелся после попадания в него ракет типа «Нептун».

Минобороны России, в свою очередь, сообщало лишь о пожаре, который повлек за собой «детонацию боезапаса».

При этом российский Генштаб последний раз подтвердил 25 марта 2022 данные о боевых потерях – погиб 1 351 человек, ранены – 3 825 военных. Это вторая официальная оценка России своих потерь за время войны в Украине. 2 марта Министерство обороны РФ заявило о 498 погибших в Украине российских военных.