Россия угрожает нанести удар “по центрам принятия решений в Киеве”

Минобороны России опубликовало сообщение, которое опровергает информацию о планах спецслужб РФ проводить массовые теракты на территории своей страны, о чем ранее сообщала разведка Украины.

“Минобороны России видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась”, – заявил представитель Минобороны.

Ранее СБУ сообщало о готовящихся провокациях со стороны спецслужб РФ. В частности, утверждалось, что российские власти приняли решение о осуществлении ряда терактов на территории собственной страны.