Религиозные лидеры РФ осудили действия правительства Украины

Епископ из Калуги опубликовал сегодня видеозапись трансляции круглого стола Государственной Думы РФ, где рассматривался вопрос “специальной военной операции” в Украине. В заседании круглого стола принимали представители православной церкви, исламских движений, а также протестантские лидеры.

Выступивший на заседании совета религиозных лидеров епископ РОХВЕ РФ Сергей Ряховский, говоря о войне в Украине, заявил, что “другой возможности защитить правду у нас сегодня нет”.

“Я уверен, что все мы движимы любовью, и у нас – нет ненависти. Мы движимы любовью. Эта та любовь, которая уничтожает зло”.

Сообщается, что группа российских религиозных лидеров готовит обращение ко всем мировым лидерам о распространении нацизма в мире.

Ранее Сергей Ряховский заявлял о нарушениях прав верующих в Украине. 25 февраля этого года в YouTube-канале РОСХВЕ Ряховский заявлял, что “война – это страшное зло”, и что, “Господь нас призвал к любви”.

Как сообщает пресс-центр РОСХВЕ, российские религиозные объединения собрали десятки тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.