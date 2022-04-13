После Бучи российские военные принялись массово сжигать трупы – СБУ

Руководство России приказало уничтожать любые доказательства преступлений своей армии в Украине, сообщает разведка Украины.

“После широкой международной огласки геноцида украинского народа в г.Буча Киевской области, российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории, – заявил представитель украинской разведки, – в частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств захватчики пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить”.

Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в г. Новоайдар Луганской области.

Также ВС России используют мобильные крематории для уничтожения тел российских военнослужащих с целью сокрытия реального количества своих солдат, погибших в ходе российской агрессии против Украины и отказа в выплатах семьям погибших россиян Об этом рассказал президент Зеленский.