Украинские власти поделились деталями задержания Медведчука

Представители СБУ рассказал детали спецоперации по задержанию Медведчука.

По словам украинских спецслужб, ФСБ РФ пыталась вывезти Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Но Служба безопасности Украины задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области. О деталях этой резонансной спецоперации глава СБУ Иван Баканов сообщил во время национального телемарафона.

«Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях. Президент дал поручение, и мы активизировали все возможности, чтобы это поручение выполнить и найти господина Медведчука. Было проведено много аналитической и оперативной работы, которая успешно завершилась», – заявил Иван Баканов.

При этом он подчеркнул, что украинской спецслужбе противостоял не только лично Медведчук, но и более мощный враг – Федеральная служба безопасности, стремившаяся вывезти кума Путина за границу.

«Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем – в Москву. К ее реализации привлекли даже представителей преступного мира и коррумпированных стражей порядка» – рассказал Иван Баканов.

Он отметил, что ФСБ пыталась максимально замаскировать свои планы: вбрасывала дезинформацию, специально делала фейковые «сливы», пыталась организовать «липовые» маршруты для эвакуации политика и пустить СБУ ложным следом, даже подготовила «псевдо-медведчуков» для отведения внимания.

«На самом деле Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти на украинскую границу. Там – на лодке переправить в т.н. «Приднестровской Молдавской Республики», где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось! – добавил Иван Баканов.

Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, ясно определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ.

Это позволило оперативникам и следователям Службы безопасности Украины задержать Медведчука по дороге – во время его выезда из Киевской области.

“Отмечу, что его сопровождали украинские стражи порядка, которые также будут отвечать за свои действия! Теперь Медведчука ждет суд, избрание меры пресечения, а вернее его подтверждение – содержание под стражей. А потом, я надеюсь, заслуженное наказание”, – сказал Глава СБУ.

Также он добавил, что задержание Медведчука дает сигнал каждому предателю Украины – никто не избежит наказания, и СБУ сделает для этого все возможное.

Задержанный СБУ охранник Медведчука рассказал, где скрывался кум Путина

Личный охранник Виктора Медведчука предоставил сотрудникам Службы безопасности Украины свидетельство о том, как ФСБ РФ пыталась нелегально переправить пророссийского политика в Москву.

Как видно из показаний, Медведчук прятался в частном доме на территории Киева со своим поваром и охраной. При этом по «легенде» этот дом якобы арендует семью из Италии.

Охранник рассказывает, как кум Путина надеялся на помощь российских спецслужб и готовился к бегству.