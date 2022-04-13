США подвергли резкой критике Россию за нарушения прав человека

Государственный секретарь Блинкен выразил сожаление относительно того, что он охарактеризовал как «тревожное отступление от демократии», пишет Служба новостей «Голоса Америки».

В своем ежегодном докладе о соблюдении гражданских прав в мире, Госдепартамент США подверг резкой критике Россию за нарушения прав человека.

Выступая на церемонии представления документа, государственный секретарь Энтони Блинкен выразил сожаление относительно того, что он охарактеризовал как «тревожное отступление от демократии, верховенства закона и уважения к правам человека во многих частях мира».

Но особенно суровой критике была подвергнута России в связи с ее вооруженным вторжением в Украину и военными преступлениями в этой стране, в которых она обвиняется.

Блинкен отметил, что «одним из тех мест, где это отступление стало особенно заметным, является Украина, где российское правительство ведет жестокую войну».

По словам госсекретаря, «доказательства злодеяний, совершенных российскими военнослужащими, нарастают».

«Мы видим то, что осталось после российского отступления, – сказал Блинкен, – Мертвые тела на улицах со связанными руками. В театрах, на вокзалах, в жилых домах, которые были превращены в руины прямо с их жильцами внутри. До нас доходят свидетельства об изнасилованных женщинах и девочках, о замерзающих и страдающих от голода гражданских лицах».

По словам госсекретаря США, «Кремль продемонстрировал пренебрежение к человеческой жизни и достоинству».

Как отметили авторы доклада, “в Российской Федерации существует в высокой степени централизованная, авторитарная политическая система”.

Российский парламент, отмечается в документе, “не является независимым” от исполнительной ветви власти, а на выборах в Госдуму в сентябре 2019 года и на выборах президента в 2018 году были допущены нарушения.

Как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, “имеются достоверные сообщения о том, что сотрудники российских силовых структур совершают многочисленные нарушения прав человека”.

В докладе упоминаются дело блогера Алексея Навального и ситуация с правами человека в Чечне.

“Правительство РФ не смогло принять адекватные меры по выявлению, расследованию, судебному преследованию или наказанию большинства должностных лиц, совершивших злоупотребления и замешанных в коррупции, что привело к созданию атмосферы безнаказанности”, – указывают авторы доклада.

Внешнеполитическое ведомство США также указывает на “сообщения о том, что российское правительство или его агенты совершили или пытались совершить произвольные или незаконные убийства”.