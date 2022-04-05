Секретная служба ежемесячно тратит $30 тыс. на аренду особняка, охраняя Хантера Байдена

Секретная служба США ежемесячно тратит более 30 000 долларов на аренду особняка Малибу (Калифорния) для защиты сына президента Байдена Хантера Байдена. Об этом сообщают американские СМИ.

Согласно отчету, который публикуют СМИ, Хантер Байден, в отношении которого ведется федеральное расследование в связи с его зарубежными деловыми операциями, оставался в Малибу на протяжении всего президентства своего отца, ежемесячно тратя $20 тыс. из своего состояния на аренду особняка. Секретная служба, ответственная за защиту президента и его семьи, тратит $30 тыс. в месяц на проживание в особняке рядом с домом сына президента.

По словам издания The Hill, Хантер Байден находится сегодня под федеральным расследованием. У федеральных агентов, в частности, к нему имеются вопросы по его предполагаемому участию в сделках с “Бурисмой” в Украине. Правительство США выясняет, нарушил ли Хантер Байден Закон о регистрации иностранных агентов (FARA).