Советник по нацбезопасности США: ждем дополнительных поставок возможностей Украине, но не все можем афишировать

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что в ближайшем будущем следует ожидать дополнительных поставок возможностей для Украины. Но не все детали, по его словам, можно вскрывать.

По словам советника по национальной безопасности, на прошлой неделе США совместно со странами Европы искали варианты предоставления Украине систем береговой охраны. Теперь Великобритания объявила о том, что предоставит Украине такие системы, сообщает VOA.

По информации информагенства, военная помощь от США и партнеров поступает в Украину ежедневно; в ближайшие дни следует ожидать новых объявлений о дополнительной военной помощи.

В пятницу, 1 апреля, в Пентагоне объявили о выделении дополнительных 300 миллионов долларов военной поддержки для Украины. Среди прочего, в новый пакет входят ракетные системы с лазерной наводкой, дроны-камикадзе Switchblade, дроны Puma, бронированные автомобили (Humvee), пулеметы, тактическое снаряжение и медикаменты.