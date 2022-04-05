Шесть российских пианистов допущены к участию в конкурсе в Техасе

Однако в заявлении президента конкурса подчеркивается, что сердца его организаторов «находсятся на стороне мужественных украинцев», пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Шесть российских музыкантов допущены к участию в 16-м Международном конкурсе пианистов имени Ван Клиберна, который пройдет в июне в штате Техас, сообщили организаторы конкурса.

“Мы не делаем различий между аполитичными артистами по признаку их национальности, пола или этнической принадлежности. Мы твердо поддерживаем музыкальное сообщество по всему миру в его приверженности этим идеалам”, — заявил Жак Марки, президент и исполнительный директор конкурса.

Однако в заявлении президента подчеркивается, что «сердца людей, которые организуют конкурс, находсятся на стороне мужественных украинцев, которые смело защищают свою родину от российского режима».

«Присходящие там события идут вразрез всему тому, за что человечество должно бороться», – отметил Марки.

В конкурсе также примут участие один пианист из Украины и двое из Беларуси.

Ранее США отметили выступления российского дирижера Валерия Гергиева и оперной певицы Анны Нетребко в связи с российским вторжением в Украину.